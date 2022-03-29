كشفت السفارة السعودية في العاصمة الأوكرانية (كييف)، أن السعودي الموقوف لدى السلطات الأوكرانية مطلوب لدى الشرطة الدولية (الإنتربول)، وأكدت أنها تقدمت بطلب رسمي لإطلاق سراحه. وأكدت في بيان نشرته السفارة السعودية أمس (الإثنين) عبر حسابها في تويتر، أنها تتابع عن كثب قضية المواطن السعودي منذ تاريخ القبض عليه في 11/‏‏8/‏‏2021 من قبل الشرطة الأوكرانية، وأوكلت محاميا للدفاع عنه، وتأمين كافة حاجاته داخل السجن، والتواصل بشكل مكثف مع السلطات الأوكرانية لضمان سلامته، على الرغم من الأحداث التي تمر بها البلاد.وأضافت السفارة السعودية في بيانها الصادر، أن قضية المواطن السعودي شديدة التعقيد ولها أبعاد أمنية، وسبق أن صدرت بحقه مذكرة توقيف من الشرطة الدولية (الإنتربول) لكونه مطلوبا لإحدى الدول، وما زال موضوعه لدى الجهات القضائية في أوكرانيا.السفارة السعودية أكدت السفارة أنها تقدمت عن طريق وزارة الخارجية الأوكرانية، بطلب رسمي لوزارة العدل الأوكرانية لإطلاق سراح المواطن السعودي، وما زالت تواصل جهودها بهذا الشأن لإيجاد أفضل السبل لضمان سلامته.