أكدت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام)، التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، أن المرفقات المطلوب رفعها من خلال المكاتب الهندسية المعتمدة في المنصة الإلكترونية ⁧‫لطلبات تملك العقارات يجب أن تكون بثلاث صيغ.

وبينت الأمانة أنه يتعين أن تكون المرفقات على النحو التالي: ملف أوتوكاد DWG، ومخطط بصيغة SHAPEEILE مضلع مغلق لحدود العقار، وتقرير مساحي مختوم من المكتب الهندسي بصيغة PDF.

الجدير بالذكر أنه صدرت الموافقة السامية على تمديد طلبات تملك العقارات لمدة عام اعتبارا من الخامس من جمادى الأولى من العام الحالي ١٤٤٣هـ، لطلبات التملُّك التي لا تزيد فيها مساحة العقار على 2500 متر مربع للسكني، و5000 متر مربع للزراعي.

ولن تنظر لجان النظر في أي طلب تملُّك عقار سبق الفصل فيه بحكم مكتسب للصفة النهائية، أو ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها بموجب الأوامر والأنظمة والقرارات، أو تتعارض مع التنظيم أو التخطيط، أو أيٍّ من المشاريع التنموية.