بحث مساعد الرئيس العام المكلف وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد المحيميد خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقده مع القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، بحضور قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد البسامي ومساعده العميد دكتور فواز المتيهي وعدد من القيادات بالرئاسة والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة؛ استعدادات الجهتين خلال موسم رمضان والمستجدات والتطورات ومناقشة الخطة التشغيلية لاستقبال المصلين والمعتمرين، إلى جانب تفويج المصلين للمصليات المحددة في كافة مواقع المسجد الحرام والمعتمرين من صحن المطاف إلى الأدوار العلوية للمسعى بما يحقق توزيع الكثافات على الأدوار ويحقق انسيابية الحركة.

وتم التطرق إلى آلية حركة عربات الخدمات خصوصا بعد إتاحة سفر الأفطار، وقدّم المحيميد خلال اللقاء شكره للواء البسامي لتضافر جهود رجال الأمن والجهات المعنية بخدمة قاصدي بيت الله الحرام، لافتاً إلى أن هذه الخطة تُعد امتداداً للتعاون السابق والخطط المتبعة التي توفر السكينة والطمأنينة في نفوس زائري وقاصدي المسجد الحرام، تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- في خدمة المسجد الحرام.