أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس عمرو بن صالح المدني أن الاقتصاد هو المحرك الأساسي والمسؤول الأول للارتقاء بريادة الأعمال تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 التي يقودها ولي العهد -حفظه الله-.

وأوضح أن السياحة رافد مهم من روافد الاقتصاد المحلي، لافتا الانتباه إلى أن ولي العهد وضع هدفا واضحا للسياحة، لدعم نمو الاقتصاد المحلي، إذ تعد العلا من أهم الوجهات السياحية في المملكة.

وقال: «إن النمو الاقتصادي في محافظة العلا يقوم بدور مهم في ريادة الأعمال، فكلما زادت الأسواق ارتفعت نسبة الوظائف»، مبينا أنه في الأعوام الأخيرة تغيرت السياحة في المملكة للأفضل.

وتناول تعاون الهيئة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) لدعم رواد الأعمال في العلا، ومنها حاضنة الأعمال، ومنصة لريادة الأعمال (إيبز العلا)، متوقعًا نمو رؤوس الأموال فيها أكثر من 40%، من خلال إنشاء 30 ألف وظيفة، ومضاعفة عدد الشركات.

وبين أن السياحة في العلا تمثل 70% فيما تمثل الصناعات المستهدفة الأخرى 30%، داعيًا رواد الأعمال للمشاركة في الفرص الاستثمارية في العلا والاستفادة منها.