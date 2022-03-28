كشف اتحاد الغرف التجارية السعودية عن أن عودة العمالة المنزليه التايلندية إلى السعودية سيكون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبمعدل يصل إلى 200 ألف عامل وعاملة سنويا.

وقال نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية المهندس طارق الحيدري في تصريح لقناة الإخبارية أن وزارة العمل التايلندية أعلنت أن عودة العمالة التايلندية للعمل في المملكة ستكون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اليوم، مشيرا إلى أنهم أكدوا استعدادهم بضخ ما يصل إلى 200 ألف عامل وعاملة سنويا للسوق السعودي.

وحول أبرز متطلبات الجانب السعودي من أجل وصول العمالة التايلندية قال الحيدري إن هناك عددا من القطاعات ذات الأولوية لاستقدام هذه الأيدي العاملة التايلندية وفي مقدمتها الكوادر الصحية والضيافة وغيرها، وهذا يعني ضرورة وجود معاهد متخصصة لتدريب هذه العمالة وفق اشتراطات تعدها اللجنة الوطنية السعودية وكذلك ضرورة توافر اللغة الإنجليزية لدى الأيدي العاملة التايلندية.