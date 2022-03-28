تعتزم وزارة التعليم البدء في تدريب المشرفين والمعلمين الذين سيقومون بتدريس مادة الفنون في مرحلة المسارات الثانوية، وذلك خلال شهر يونيو القادم، وبإشراف مباشر من الإدارة العامة للإشراف والابتعاث في وزارة التعليم.

يأتي ذلك القرار استعدادا لانطلاق المرحلة الثانية من نظام المسارات في المرحلة الثانوية في العام الدراسي القادم، إذ ستكون هناك 5 مسارات منوعة هي (المسار العام، ومسار الصحة والحياة، ومسار الهندسة والحاسب، ومسار إدارة الأعمال والمسار الشرعي)، وستكون مادة الفنون إحدى مواد المسار العام لطلاب المرحلة الثانوية في الصفين الثاني والثالث منها.