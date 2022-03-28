تنظّم جامعة الملك خالد ممثلة في وحدة التدريب والتبادل الطلابي بالتعاون مع مجتمع Google، الحدث التقني Tech Trip، والذي يشتمل على عدة ورش عمل في مجالات الحاسب الآلي والبيانات والتصميم والذكاء الاصطناعي.

وأوضحت المشرف على وحدة التدريب والتبادل الطلابي بالجامعة الدكتورة منى الشهري، أن تنظيم هذا الحدث يُعد الأول في مدينة أبها، وقد جاء انطلاقًا من الرغبة في الإسهام في رؤية 2030، حيث إن السعودية تسعى لتحقيق التحول إلى اقتصاد رقمي.

وأضافت، أن هذا النمو المتسارع يستدعي أن تقدم المؤسسات التعليمية التدريب اللازم لطلابها وطالباتها والمجتمع وأن هذا الحدث يشتمل على أربع ورش عمل في مجالات الحاسب الآلي والبيانات وتصميم الإنفوجرافيك والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

يُذكر أنه يُمكن التسجيل لحضور ورش العمل من خلال الرابط: https://gcdc.cloud