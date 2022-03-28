نفذت وزارة الداخلية اليوم (الاثنين)، حكم القتل تعزيراً في المدعو زياد بن أحمد بن لافي الحربي -سعودي الجنسية- لإقدامه على فعل الفاحشة بالقوة بثلاث نساء، وسلب ما معهن، وصدمه سيارة شخص، وسلب جواله ومبلغ مالي منه، وتعاطي الحشيش المخدر وأقراص الإمفيتامين المخدر.

وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق الجاني اليوم في منطقة مكة المكرمة.