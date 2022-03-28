دشنت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية (بنات) بتعليم الطائف مها بنت طاهر الزايدي فعاليات الأسبوع الوطني واليوم الخليجي للموهبة والإبداع 2022 بالابتدائية السابعة عشرة، بمشاركة مدارس الرعاية الصباحية، والتي أطلقتها إدارة الموهوبات في جميع مدارس التعليم التابعة لمكاتب التعليم الداخلية والخارجية بمحافظة الطائف، بحضور مديرة إدارة الموهوبات غالية العتيبي، ومديرة مكتب تعليم غرب الطائف وفاء الشهري، وعدد من القيادات التعليمية.

وأوضحت «الزايدي» أن إقامة فعاليات الأسبوع الوطني واليوم الخليجي للموهبة والإبداع تأتي ضمن الأنشطة النوعيَّة المساندة لخطة عمل برامج الموهوبين والموهوبات، الهادفة إلى نشر ثقافة الموهبة والإبداع، وتعزيز الأفكار الإبداعية الناقدة والبناءة مع تأسيس وبناء شخصية مثالية للشباب الطموح بفكر سليم وتوجه واعٍ.

من جهتها، دعت مدير إدارة الموهوبات المدارس إلى تفعيل خطة الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع 2022 وفق ما تضمّنته من أنشطة وفعاليات متنوعة، تُسهم في تقديم الرسائل التوعوية للتعريف بالموهوبين وحاجاتهم والبرامج المقدمة لهم، إلى جانب زيادة الوعي بأهمية الموهوبة ورعاية الموهوبين والموهوبات، وتفعيل دور الشراكات المجتمعية، والجامعات ومؤسسات التعليم العالي لتلبية احتياجات الموهوبين والمبدعين.

وقد شاركت 12 مدرسة من محافظة الطائف بعرض مشاريع ومخرجات الطالبات الموهوبات وتجاربهن العلمية والعملية الإثرائية، مع تقديم عروض توعوية، وشرح لبرنامج الرعاية الصباحية وبرنامج فصول الموهوبات في فصول التعليم العام، ودوره في دعم الموهوبين والمبدعين.