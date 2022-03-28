كشفت السفارة السعودية في العاصمة الأوكرانية كييف، أن المواطن السعودي الموقوف لدى السلطات الأوكرانية، مطلوب لدى الشرطة الدولية «الإنتربول»، وأنها تقدمت بطلب رسمي لإطلاق سراحه.

جاء ذلك في بيان نشرته السفارة اليوم (الاثنين) عبر حسابها في «تويتر» قالت فيه:

إشارة إلى ما تناقلته أخيرا بعض وسائل الإعلام عن مواطن سعودي موقوف لدى السلطات الأوكرانية، وتصريحاته حول وضعه في السجن، تود سفارة السعودية لدى جمهورية أوكرانيا التوضيح أنها تتابع من كثب قضية المواطن السعودي منذ تاريخ القبض عليه في 2021/8/11 وذلك من قبل الشرطة الأوكرانية، وقامت بتوكيل محام للدفاع عنه، وتأمين كافة حاجاته داخل السجن، والتواصل بشكل مكثف مع السلطات الأوكرانية لضمان سلامته، وذلك على الرغم من الأحداث التي تمر بها البلاد.

وأضافت السفارة السعودية في أوكرانيا: قضية المواطن السعودي شديدة التعقيد ولها أبعاد أمنية، وسبق أن صدر بحقه مذكرة توقيف من قبل الشرطة الدولية «الإنتربول» كونه مطلوبا لإحدى الدول، ومازال موضوعه لدى الجهات القضائية في أوكرانيا.

وأكدت السفارة أنها تقدمت عن طريق وزارة الخارجية الأوكرانية بطلب رسمي لوزارة العدل الأوكرانية من أجل إطلاق سراحه، ومازالت تواصل جهودها بهذا الصدد لإيجاد أفضل السبل لضمان سلامته.