نفذت وزارة الداخلية اليوم (الاثنين)، حكم القتل تعزيرًا في الجانيين بندر بن فوزي الدوسري، وعبدالله بن سعد ربيعة -سعوديي الجنسية- لقيامهما، بمشاركة آخرين، بالسطو على المنازل والسرقة وسلب الأموال منها، وفعل الفاحشة بالقوة، وتعاطي الهيروين والحشيش المخدر، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام لهما بما نسب إليهما، وبإحالتهما إلى المحكمة الجزائية صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نسب إليهما، والحكم عليهما بالقتل تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وأصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه، وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجانيين اليوم (الاثنين) بتاريخ 25/ 8/ 1443هـ الموافق 28/ 3/ 2022م بالدمام بالمنطقة الشرقية.