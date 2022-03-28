نفذت وزارة الداخلية اليوم (الاثنين) حكم القتل تعزيراً بالجاني إسلام محمد محمد أبو الفتوح محمود ـ مصري الجنسية ـ وذلك لقيامه باستدراج طفلين وخطف طفلة والاعتداء عليها وتعذيبها واغتصابها، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه، وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق الجاني اليوم (الاثنين) 25/ 8/ 1443هـ الموافق 28/ 3/ 2022م بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.