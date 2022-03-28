أعلنت وزارة الصحة اليوم (الاثنين) تسجيل 127 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 227 حالة، ووفاة واحدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 750,483 حالة، من بينها 7851 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 135 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 733,592 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9040 حالة وفاة.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.