تفقد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أمس، استعدادات مختلف الجهات المعنية بخدمة الزائرين للمسجد النبوي الشريف، بالتزامن مع قرب شهر رمضان المبارك، وذلك بحضور أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد البليهشي، ومدير شرطة المنطقة اللواء عبدالرحمن المشحن، وووكيل الإمارة وهيب بن محمد السهلي.وتفقد أمير المدينة المنورة، الساحات المحيطة بالمسجد النبوي الشريف، والخدمات المقدمة لزوار المدينة المنورة في نطاق المنطقة المركزية والتي جرى تجهيزها وتهيئتها ضمن برنامج «أنسنة المركزية»، واطلع على الساحات الجديدة المجاورة للمسجد النبوي الواقعة في نطاق المركزية الشمالية التي تنفذها أمانة المنطقة والتي تستوعب أكثر من 20 ألف مصلٍ، وشاهد جاهزية المسارات ومناطق المُشاة إلى ساحات المسجد، وكذلك الساحات الغربية الجديدة الواقعة على امتداد طريق السلام، والتي تم الانتهاء من أعمال تنفيذها مؤخراً، بحيث يتم توجيه المصلين إليها عقب اكتمال الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي الشريف والتي تصل إلى 326429 مصلياً.وخلال الجولة استمع الأمير فيصل بن سلمان، إلى شرح عن الخطط التشغيلية للجهات ذات العلاقة في رمضان المُبارك، مُشدداً على أهمية تقديم أفضل وأجود الخدمات لضيوف الرحمن، تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، والتي تُقدم كل الإمكانيات لخدمة زائري المسجد النبوي، ليؤدوا عبادتهم بكل راحة واطمئنان، وسط تسهيلات كبيرة ورعاية كريمة، يشرُّف بتقديمها كل أبناء الوطن خدمةً لضيوف الرحمن.من جهته، أكد وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، استعداد الجهات المعنية كافة لتقديم الخدمات لزوار المدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك وما تبقى من موسم العمرة، مشيراً إلى أن الوزارة شرعت بالتنسيق مع شركائها في تطبيق الخطط التشغيلية التي تشمل تخفيف الإجراءات الاحترازية في المسجد النبوي الشريف، وتهيئة كافة مواقع الزيارة والصلاة وفق الطاقات الاستيعابية الملائمة بما يضمن الانسيابية وتحقيق أقصى درجات الرعاية والعناية بضيوف الرحمن.