أطلقت هيئة تطوير المدينة أولى رحلات النقل الترددي بين قطار الحرمين السريع والمسجد النبوي، وخصصت «حافلات المدينة» المشروع المُشغل (٦) حافلات تعمل بالتزامن مع رحلات القطار.كما أعلنت الهيئة اكتمال تشغيل المسارات الرئيسية تجريبياً لمنظومة حافلات المدينة عن طريق 4 مسارات: يخدم المسار الأول منها القادمين إلى المدينة المنورة من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز والمتجهين إلى المسجد النبوي، الذي يبلغ طوله ٣٦.٤ كيلومتر، وذلك بواسطة (٦) حافلات يتم تقاطرها كل نصف ساعة عبر (٥) محطات توقف طيلة (٢٤) ساعة يومياً. ويخدم المسار الثاني بطول ٣٦.٤ كيلومتر، والثالث بطول ٦١ كيلومتراً، والرابع بطول ٣٩ كيلومتراً أجزاء المدينة المنورة الرئيسية، ويتردد المسار الثاني من جنوبي المدينة المنورة إلى غربها، والثالث من شرقي المدينة إلى غربها، والرابع من الغرب إلى الشمال عبر (٢١) حافلة تعمل يومياً من السادسة صباحاً حتى العاشرة مساءً بتقاطر كل (١٥) دقيقة عبر (١٠١) محطة توقف للمسارات الأربعة.