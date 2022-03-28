أعد القسم النسائي في المسجد النبوي الشريف خطة احترافية لاستقبال شهر رمضان المبارك.وأوضحت مساعد الرئيس العام للشؤون النسائية الدكتورة فاطمة بنت عبدالعزيز التويجري، أن القسم النسائي في المسجد النبوي يضم كفاءات وطنية على مستوى عالٍ من التأهيل والتميز أعدت خطة احترافية لاستقبال شهر رمضان تتسم بالدقة والتكامل والاستفادة من وسائل التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى تكامل الجهود في الخدمات التنظيمية المتعلقة بإدارة حركة الحشود البشرية في المصليات والساحات النسائية والتفويج للروضة الشريفة.وأضافت: سيتم الإعلان عن الخطة الأيام القادمة، وهي تتسم بالاحترافية والدقة والتكامل مع الجهات المعنية كافة العاملة بالمسجد النبوي، وترتكز على أسس مهنية عالية، تمت فيها الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة وتسخير أحدث وسائل الذكاء الاصطناعي، وهي تهدف في المقام الأول لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تقديم أرقى الخدمات لقاصدات المسجد النبوي.من جهة أخرى، ضاعفت الإدارة الرقمية للمشاريع والدراسات الهندسية في وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي وحدات الإنارة في مآذن المسجد النبوي استعداداً لشهر رمضان المبارك.وذكر مدير الإدارة الرقمية للمشاريع والدراسات الهندسية مشهور بن عيسى الحربي، بأن الإدارة تحرص على التطوير المستمر ليصبح المسجد النبوي في أبهى حلة، من خلال مضاعفة مستوى الإنارة في مآذن المسجد النبوي، مشيراً إلى أن العدد الحالي لوحدات الإنارة يبلغ 80 كشافاً بواقع 8 كشافات لكل منارة.