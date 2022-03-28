أكدت رئيسة الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم الدكتورة حنان محمد الريسان أن علم أمراض الروماتيزم والمفاصل شهد ثورة كبيرة من الأبحاث المهمة خلال العقدين السابقين، وأصبحت لدى الأطباء معرفة دقيقة بطبيعة مسببات المرض، ونتج عن ذلك التوصل إلى مجموعة من العلاجات المهمة مثل الأدوية البيولوجية التي تساعد في الشفاء لا السيطرة على أعراضها فقط.وأضافت، أن الجمعية تهدف إلى زيادة المعرفة عن أمراض الروماتيزم بين الأطباء من مختلف التخصصات، ودعت أطباء من التخصصات ذات العلاقة لحضور فعاليات مؤتمر يتعلق بهذا الشأن شمل محاضرات قدمها خبراء من داخل المملكة وخارجها مثل بريطانيا، وإيطاليا، والإمارات، وتم اختيار مواضيع ذات أهمية بالغة لها علاقة بالنواحي السريرية ذات فائدة عالية ليس للمشاركين من اختصاص الروماتيزم فحسب بل للأطباء أيضاً من الفروع والاختصاصات المختلفة.وتابعت الريسان، أن اختصاص الروماتيزم بحاجة إلى عمل جماعي يشارك فيه الأطباء مع الاختصاصات المساندة مثل أطباء الأسرة والجلدية والعيون والكلى والصدرية والعلاج الطبيعي.