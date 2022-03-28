أعلنت جامعة أم القرى بمكة المكرمة تحويل المحاضرات المسائية كافة إلى نظام الدراسة عن بعد خلال شهر رمضان المبارك.وتبدأ المحاضرات المسائية بنظام الدراسة عن بعد الساعة العاشرة مساء حتى الساعة الثانية إلا خمس دقائق صباحاً بواقع ٣٥ دقيقة لكل محاضرة، في حين ستستمر محاضرات الفترة الصباحية بالنظام الحضوري، حيث ستبدأ عند العاشرة صباحاً من كل يوم وحتى الثالثة إلا خمس دقائق مساء.