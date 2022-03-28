برعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، وبحضور رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، الدكتور عبدالله محمد الربيش، تعتزم الجامعة ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة إقامة (الملتقى السنوي لحصاد الجامعة للمجتمع) بدورته السابعة للعام الجامعي 1441 - 1442هـ، وذلك يوم الثلاثاء 29 مارس 2022، بمبنى العمادات المساندة (D3) في المدينة الجامعية بحضور نواب الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة ومديري الإدارات والمستشفيات الجامعية ومنسوبي الجامعة من أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية والطلبة والطالبات ونخبة من رواد المسؤولية المجتمعية في قطاعات المجتمع المختلفة، مع إتاحة نقل الملتقى (عن بُعد) من خلال منصات التواصل الاجتماعي للجامعة.وثمن رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الربيش، رعاية أمير المنطقة الشرقية للملتقى، وما تحظى به الجامعة من دعم لخطى عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة واهتمام ورعاية بإنجازاتها، مبيناً أن الجامعة تحتفل من خلال الملتقى السنوي لحصاد الجامعة للمجتمع بأوجه العطاء المجتمعي لمنسوبي الجامعة تحت مظلة جهاتها الأكاديمية والإدارية عبر منافذ المسؤولية المجتمعية بالجامعة والمنصة الوطنية للعمل التطوعي التابعة لوزارة الموارد البشرية.من جانبها، أكدت عميدة عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة الأستاذة الدكتورة فاطمة عبدالله الملحم، أن الملتقى يُسلط الضوء على عدد من المحاور الأساسية، وهي الإعلان عن حصاد الجامعة للمجتمع الذي تم رصده في بنك المسؤولية المجتمعية بالجامعة عبر المنافذ الثلاثة التعليم والتعلم، البحث العلمي وخدمة المجتمع وتكريم ذوي الأرقام القياسية لعدد الساعات المستنفذة في المسؤولية المجتمعية على مستوى الجهات داخل الجامعة وعلى مستوى الأفراد من منسوبي الجامعة من أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية والطلبة والطالبات وتكريم الوحدات المساندة لخدمة المجتمع لأفضل أداء متميز على مستوى الجامعة والحاصلين على الأرقام القياسية بعدد الفرص والساعات التطوعية وأعداد المتطوعين المسجلين في المنصة الوطنية للعمل التطوعي للعام الجامعي1441 - 1442هــ على مستوى جهات الجامعة.