استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل أمس (الأحد) الأمين العام لمؤسسة «موهبة» الدكتور سعود المتحمي.واطلع الفيصل على استعدادات موهبة لإطلاق النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع، الذي وجه خادم الحرمين الشريفين بإقامته كل عامين، وأقيمت نسخته الأولى في نوفمبر 2020، ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، فيما ستقام الدورة الثانية من المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع بجدة نوفمبر القادم، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ويفتتحه نيابة عنه الأمير خالد الفيصل، في ميناء جدة الإسلامي. وتسعى «موهبة» من خلال المؤتمر لاستشراف المستقبل، وتعزيز الريادة العالمية للمملكة في تنمية القدرات الشابة الموهوبة والمبدعة، لتشكيل آفاق مستقبلية جديدة، وتأكيد مقدرة الموهوبين والمبدعين على تغيير الواقع وازدهار البشرية والتنمية المستدامة، إلى جانب توسيع نطاق التعاون الدولية، عبر شراكات فاعلة لتنمية رأس المال البشري من الطاقات الشابة الموهوبة والمبدعة والمبتكرة، لمواجهة المستجدات والتحديات العالمية. ورفع الأمين العام لـ«موهبة» الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، على الدعم الذي جعل الموهوبين السعوديين مطلبًا لكل الشركات العالمية الرائدة.كما توجه بالشكر للأمير خالد الفيصل على دعمه لـ «موهبة»، ودوره البارز في رعاية الموهوبين والمبدعين، عبر العديد من البرامج والمبادرات الوطنية المتميزة، وأكد أمين عام «موهبة» أن المؤتمر في نسخته الثانية سيجمع نخبة من المختصين والمهتمين والقادة وصانعي السياسات، فيما سيتم خلاله استقطاب متحدثين عالميين ومحليين والعديد من المبادرات الإقليمية والعالمية لرعاية الموهوبين.من جانب آخر، استقبل الأمير خالد الفيصل مدير فرع وزارة الإعلام بالمنطقة المعين حديثًا عبدالخالق الزهراني، وهنأ الزهراني بمناسبة تعيينه، سائلًا الله له التوفيق في مهمات عمله.