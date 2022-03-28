بدأت وزارة التعليم تطبيق اختبار «مهاراتي» لقياس المهارات المكتسبة لطلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة حضورياً، وذلك في المواد الأساسية (لغتي، والعلوم، والرياضيات، واللغة الإنجليزية)؛ انطلاقاً من أهمية تحديد مهارات الطلبة في المواد الأساسية، واتخاذ قرارات تعليمية داعمة لتعزيز معارفهم ومهاراتهم، بما يسهم في تجويد نواتج التعلم.ووجهت الوزارة، إدارات التعليم بتنفيذ الاختبارات في الفترة من الأحد إلى الخميس القادم حضورياً بإشراف معلمي المواد لمدة سـاعة ونصـف الساعة من بداية الحصـة الثانية، وفي حال تعذّر دخول الطالب للاختبار في الموعد المحدد، يمكنه تنفيذ الاختبار في أي وقت خلال ٢٤ ساعة عبر الرابط المباشر لمنصة نظام اختبار.ويهدف اختبار «مهاراتي» إلى قياس مهارات ومعارف طلبة المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في مقررات الفصلين الدراسيين الأول والثاني في المواد الأساسية، وتحفيزهم لإتقان وتعزيز مهاراتهم في هذه المواد، والتعرّف على مدى امتلاكهم المهارات والمعارف الأساسية وتحديد جوانب القوة والضعف لديهم، وكذلك توفير بيانات تسهم في دعم اتخاذ القرار على مستوى المدرسة ومكتب التعليم والإدارة التعليمية وقطاعات الوزارة.وكانت وزارة التعليم، نفّذت اختبارات تعزيز المهارات عن بُعد خلال الفصل الأول من العام الدراسي الماضي؛ لقياس ما تحصّل عليه الطلبة من معارف ومهارات خلال السنة الدراسية 1442 في مواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية.