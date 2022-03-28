أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله عامر السواحة، أن السعودية لديها العديد من الشركات والمؤسسات الابتكارية التي تقودها الوزارة للإسهام في نمو قطاع رواد الأعمال.وأوضح، خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال (GEC)، أن مبادرة الرياض الخضراء تحقق أعمالها وأهدافها المحددة، مبيناً أن ولي العهد أحد رواد الأعمال الراعين، إذ قام بمشاريع عديدة منها نيوم.وقال: «ندعم رواد الأعمال ونقدم النصائح لهم، وجميع الرواد يعملون مع بعضهم من أجل المعنى والهدف وليس من أجل المال»، مستعرضاً الجهود التي تم العمل بها في مجال التكنولوجيا خلال فترة جائحة كورونا. وأكد السواحة، أن القيادة تدعم كل ما يساعد على تطوير التقنية والاستفادة منها بشكل كبير والبحث عن الابتكار وإحداث تقنيات مختلفة ومتطورة تفيد جميع الجوانب التكنولوجية والاقتصادية.