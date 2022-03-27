بدعوةٍ رسميةٍ من القيادات الإنجيلية في تكساس، التي تُمثِّل مركز الطائفة الإنجيلية بالولايات المتحدة الأمريكية، قُدِّم الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى ضيف شرفٍ على الحدث الاستثنائي الذي عقده «منتدى الأديان الدولي 2022» تحت شعار «حلفاء غير معتادين يبنون معاً مجتمعات مزدهرة»، واستضافته للمرة الأولى أهم الولايات الأمريكية الثلاث الحاضنة للمجتمع الإنجيلي الأمريكي، البالغ عددهم أكثر من 90 مليوناً، وهي ولاية تكساس التي تعتبر الحاضنة الأولى والأهم لـ«الإنجيليين» في العالم، وولاية كنساس حيث أكبر الكنائس الأمريكية، وولاية ميرلاند، وذلك بتمثيل ومشاركة رسمية من الحكومة الأمريكية، وزعماء التنوّع الديني الأمريكي، وقيادات في عدد من المنظمات الدولية، وممثلي الجالية الإسلامية الأمريكية، ونخبة من الفعاليات الدينية والمجتمعية والفكرية والأكاديمية المؤثرة داخل الولايات المتحدة وخارجها، وبحضور مئات الآلاف من الجماهير في محطات الحدث التاريخي الثلاث، وعبر المنصات التي بثّته مباشرة.وشهد المنتدى مقدمة تعريفية بـ«وثيقة مكة المكرمة»، ومقدمة ترحيبية بضيف الشرف الأمين العام الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، إضافة إلى كلمة لسفير الحريات الدينية في الإدارة الأمريكية الحالية، ثم قدَّم الشيخ الدكتور العيسى ورقة العمل الرئيسية في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، التي كانت محور النقاش لجلسات اليوم الأول للمنتدى.العيسى صوت معتدل قويوفي كلمته التقديمية لضيف الشرف الأمين العام الشيخ الدكتور محمد العيسى، التي ألقاها في الكنيسة الرئيسية للمجتمع الإنجيلي في الولايات المتحدة الأمريكية، قال القائد الإنجيلي بوب روبرت: نسعد أن يكون الدكتور العيسى في ضيافة المنتدى العام، وهو الشخصية الدينية الدولية الأشهر في العالم الإسلامي، بقيادته لمنظمة تمثل الشعوب الإسلامية كافة، ومقرها مكة المكرمة، وأيضاً هو الشخصية التي نقشت اسمها في ميدان صناعة السلام العالمي، وبناء الجسور بين الأديان والثقافات والحضارات، مضيفاً أن «الدكتور العيسى هو صوت معتدل قوي يحتاجه عالمنا اليوم في مواجهة أصوات الكراهية والعنصرية والتطرُّف، بما له من ثقل كبير في العالم الإسلامي، ومن تأثير قوي على الساحة الدولية».«وثيقة مكة» ترسيأسس العدل وحقوق الإنسانوتابع: «نحن نفخر بشراكتنا القوية مع رابطة العالم الإسلامي بقيادة الدكتور العيسى في مسيرتها الأخيرة المميزة لإرساء التعايش المجتمعي والسلام العالمي، وأن نعمل معاً جنباً إلى جنب في ردم الفجوات السلبية بين أتباع الديانات والثقافات، ولا سيما خطاب الكراهية والعنصرية والتعصُّب، التي يروجها المتطرفون والمتعصبون ودعاة الصدام»، مؤكداً أن مثل هذه القيادة الاستثنائية وبهذه الجهود المشتركة «هي ما يمنحنا الأمل دائمًا في تخطي أزمات الواقع، والتطلع إلى مستقبل أفضل لعالمنا، تجمعنا فيه المحبة والمصالح المشتركة وإرادة الخير لمجتمعاتنا الإنسانية».وأشاد بـ«وثيقة مكة المكرمة» التي قدَّمت أنموذجاً مختلفاً في نقل صورة الإسلام الحضارية للعالم، وما تضمنته من بنود ترسي أسس العدل وحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية الشاملة.خطاب الكراهيةفي مقدمة أسباب العنففيما أكد الشيخ الدكتور محمد العيسى في كلمته أمام الحضور أن التقدم الحقيقي لا يحدث إلا عندما يقترن العمل والشجاعة بالتصميم القوي على إيجاد عالم أفضل لجميع الناس، بغض النظر عن الاختلافات الدينية أو العرقية أو غيرهما، موضحاً أن السعي إلى التغيير نحو الأفضل «ليس سهلاً، لا في تقبُّله ابتداء، ولا في سرعة الاستجابة له وقتاً، وقد يتطلب أحياناً دورة زمنية طويلة، وهذا كلُّه يَلزمُ له رؤية سليمة وطموحة».وفي صناعة التغيير نحو قيمنا الإنسانية المشتركة، نوَّه الدكتور العيسى بأهمية اللقاءات المثمرة بحواراتها الفعّالة، إضافة إلى أهمية اللقاءات البينية بين مختلف أتباع الأديان والثقافات، وضرورة إيجاد مساحة آمنة لتفهمٍ واحترامٍ أفضل بين الجميع، مضيفاً في هذا السياق: «لا بد أن نوضح للجميع أن مفاهيمنا المشتركة تدعو للتعايش بل للتحالف».وأضاف: «أسعدُ بأن حوارنا اليوم أثمر تحالفاً قوياً لدعم قيمنا المشتركة»، وتابع قائلاً: «خطاب الكراهية في مقدمة أسباب الانقسام والعنف ولا بد من تجريمه في كافة التشريعات، مع عدم التساهل في ذرائعه».وتطرق إلى مضامين مهمة في «وثيقة مكة المكرمة» التي صادق عليها في مكة المكرمة أكثر من 1200 شخصية دينية مسلمة، بين مفتٍ وعالمٍ بارزٍ، كما صادق عليها أكثر من 4500 مفكرٍ إسلاميٍّ حضروا مؤتمرها التأريخي، من 139 دولةً، ممثلين لـ 27 طائفةً ومذهباً إسلامياً. وأشار إلى أن هذه الوثيقة تعدّ أهم الوثائق الإسلامية في التاريخ الإسلامي الحديث، لما تطرقت إليه من معالجات شاملة لأهم القضايا والمشكلات المعاصرة، ولِما حظيت به من إجماع إسلامي غير مسبوق من نوعه، فضلاً عن التأييد الرسمي لها من قبل الدول الإسلامية، حيث اعتمدها اجتماع وزراء خارجية الدول الإسلامية مرجعيةً في المؤسسات الدينية والثقافية والتعليمية.وختم بالقول: «إننا نتشاطر بناء عالم يفترض ألا يكون فيه بيننا مكان للتعصب والتمييز والظلم، ساعين بقيمنا المشتركة وعزيمتنا القوية إلى تعزيز عالم أكثر شمولاً ومساواةً عادلة»، وقد نوه العيسى بالقيم الإنسانية للمجتمع الإنجيلي وسعادته بصداقة رابطة العالم الإسلامي لهذا المجتمع، الذي نعده حليفاً موثوقاً به.السفير الأمريكي للحريات الدينية يدعو للتعاون بين الحكومات والمجتمع المدنيإثر ذلك تطرق السفير المتجول للحريات الدينية في الإدارة الأمريكية إلى أهمية حماية الأقليات الدينية في جميع أنحاء العالم، وقال: «أريد منكم جميعاً أن تعلموا أننا لا نستطيع القيام بهذا العمل بدونكم، فأنتم شركاؤنا في المجتمع المدني، وغالباً ما تكونون أنتم أكثر فعالية منا في القيام بهذا العمل؛ لأنكم تتمتعون بمصداقية جماعتكم، فلديكم المصداقية في العمل معهم، والوجود معهم، وقيادتهم لسنوات متطاولة، ولكنني أعتقد أن أقوى طريقة يمكننا من خلالها القيام بهذا العمل، تكمن في التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني».الدعوة إلى تعميمعالمي لورقة عمل العيسىمن جانبه، قال السفير السابق للحريات الدينية في الإدارة الأمريكية سام براونباك: «إنني مؤمنٌ بأن السلام في العالم سيتحقق إذا تمكّن أتباع الديانات الثلاث من التواصل في ما بينهم، واتفقوا على الالتزام بالحوار ورفض العنف». وشدد على أن «القيم التي يلتزم بها أتباع الديانات الثلاث، تنبذ العنف وتدعو إلى السلام، قائلاً: «إننا جميعاً ننتسب إلى جدٍّ واحد وهو إبراهيم.. إننا إخوة.. علينا أن نتذكر هذا دائماً».وأما السفير السابق للحريات الدينية في الإدارة الأمريكية السيد ديفيد سابيريستاين، فقد عبر عن إعجابه الشديد بما قدمه الدكتور العيسى، باعتباره لا يصدر إلا عن أستاذ وقائد ديني مُلهَم، داعياً إلى تعميم ورقة العمل التي ألقاها الدكتور العيسى ونشرها في مختلف أنحاء العالم.«الغذاء العالمي»: غياب الحوار بين أتباع الديانات سبَّب الألمفي حين أكد المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، الحائزة منظمته أخيراً على جائزة نوبل للسلام، أن بؤر الصراع في العالم تعلِّمُنا شيئاً مهماً، هو أن عدم التواصل بين أتباع الديانات يسبب الكثير من الألم لهم جميعاً. وأردف: «لا يُهمّنا معرفة ديانة ذلك الطفل الجائع، إن الذي يُهمنا هو ألا يجوع ثانيةً. إننا نرى تبعات التمييز الديني في كافة أنحاء العالم. في نهاية اليوم، لا يفكر المرء في الأطفال الذين أنقذهم، وإنما يفكر في الأطفال الذين فشل في إنقاذهم. هناك شخص واحد يموت كل أربع ثوانٍ، بسبب الجوع. يجب أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه. لو استطعنا زرع هذا المبدأ في أماكن الصراع لما تقاتل الناس».كين: حماية الجميعبغض النظر عن دياناتهموقالت الناشطة في حقوق الإنسان كرستين كين: «حينما ننظر إلى الخلفيات الدينية لضحايا الاتجار بالبشر، نجد أنهم من كل ديانات العالم»، مضيفة «حسناً، طالما أنهم متحدون في الضرر، فلمَ لا يكونون متحدين في المنفعة؟ إن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي خلقه الله على صورته، وإن له كرامة يجب الحفاظ عليها، وبما أننا نساعد الجميع بغض النظر عن دياناتهم، فإن علينا حمايتهم بغض النظر عن دياناتهم أيضاً».وأكدت أن العمل المشترك بين أتباع جميع الديانات هو السبيل الوحيد لإنهاء الاتجار بالبشر والعبودية الحديثة.وكانت لقاءات الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي للقيادات الإنجيلية قد شملت ثلاث مدن في ثلاث ولايات أمريكية، التقى خلالها قياداتها في احتفالات كبيرة حضرها آلاف الإنجيليين، في مشهد اعتبره الجميع استثنائياً وغير مسبوق مع قيادة دينية غير إنجيلية، وفي بيانها الختامي أكدت تلك القيادات أن رابطة العالم الإسلامي تمثِّل في خطابهم المرجعية الدينية الإسلامية، وأنها حليف قوي يوثق به للعمل على القيم المشتركة.بيان ختامي للقيادات الإنجيلية: الرابطة حليف قوي للعمل على قيمنا المشتركةالعيسى: إيجاد عالم أفضل لجميع الناس بغض النظر عن الاختلافات الدينية