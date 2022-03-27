نظّم فرع جمعية «إعلاميّون»، بمنطقة عسير، مساء اليوم، لقاء بعنوان (الإعلام والملكية الفكرية)، بمسرح غرفة أبها، وتناول محاور مفهوم الملكية الفكرية وغياب الوعي، ومن المسؤول عن انتهاكات الملكية الفكرية في الإعلام؟، وتضافر الجهود وحماية أصحاب الحقوق، والتقاضي في الملكية الفكرية.. تجارب محلية ودولية.

شارك في اللقاء المتحدث باسم الهيئة السعودية للملكية الفكرية ياسر الحكمي، من خلال حديثه عن المحاور المهمة في مجال الملكية الفكرية والإعلام، وكيف يمكن الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة السعودية للملكية الفكرية، فيما أدار اللقاء عضو مجلس إدارة الفرع عبدالله آل عبيّد. من جهته، قال منسق اللقاء عضو مجلس إدارة الفرع حسن عسيري، إن اللقاء أتى انطلاقاً من البرامج التي تنفّذها الجمعية بالمنطقة، وتهدف إلى رفع الوعي، والتعريف بالملكية الفكرية في المجال الإعلامي، وموجه لجميع المهتمين والمهتمات، والتعريف بالملكية الفكرية في المجالات المختلفة، وسبل حمايتها، مؤكداً الحرص على أهمية التوعية بحقوق الملكية، وتعزيز احترامها، وكيف يمكن استخدامها بالطرق الصحيحة.