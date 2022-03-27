أعلنت شركة هواوي تك انفستمنت العربية السعودية عن توفر هاتف HUAWEI nova 9 SE، أحدث عضو في عائلة هواتف HUAWEI nova 9 العصرية. يُعرف بالهاتف المثالي المزود بكاميرا بدقة 108 ميجابكسل مع شحن فائق السرعة من هواوي بقدرة 66 واط. يتميز أحدث هاتف بمجموعة متنوعة من الميزات الرائدة، بدءًا من التصوير المذهل عالي الوضوح بدقة 108 ميجابكسل إلى الشحن فائق السرعة من هواوي - HUAWEI SuperCharge بقدرة 66 [1] واط، والتصميم الرائع، وتجارب مذهلة لتدوين مقاطع الفيديو، وبالطبع ميزات واجهة المستخدم EMUI 12 الخيالية التي ستغري وتثير فضول المستهلكين عند القيام بأكثر من مهمة باستخدام أجهزة متعددة في وقت واحد.

وتم تجهيز هاتف HUAWEI nova 9 SE بنظام كاميرا رباعي m بدقة 108 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي، والتي تتألف من كاميرا رئيسية بدقة 108 [2] ميجابكسل وعدسة بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل وعدسة بوكيه بدقة 2 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. مع المزيد من وحدات البكسل، تتيح الكاميرا الرئيسية فائقة الوضوح بدقة 108 ميجابكسل للمستخدمين إطلاق العنان لإبداعهم. تدعم الكاميرا أيضًا اللقطات الليلية الفائقة واللقطات ذات الإضاءة المنخفضة واللقطات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وتحتوي الكاميرا على مستشعر كبير مقاس 1 / 1.52 بوصة مزودة بقدرات أقوى لالتقاط الضوء، والقدرة على الاستجابة بشكل أفضل للمشاهد الليلية وبيئات التصوير ذات الإضاءة المنخفضة، والتقاط المزيد من التفاصيل.

ويدعم هاتف HUAWEI nova 9 SE تقنية الشحن فائق السرعة من هواوي - HUAWEI SuperCharge بقدرة 66 واط، مما يمكّنه من تقليل وقت الشحن إلى الحد الأدنى. يستغرق شحن الهاتف بنسبة 60٪ في 15 دقيقة فقط أو 36 دقيقة لشحنه بالكامل [3]. بفضل شهادة الشحن السريع الآمن من TÜV Rheinland، يوفر هاتف HUAWEI nova 9 SE للمستخدمين تجربة شحن سريعة وآمنة.

من الناحية الجمالية، يحتوي هاتف HUAWEI nova 9 SE على شاشة عرض كاملة من هواوي - HUAWEI FullView المذهلة مقاس 6.78 بوصة التي تدعم التدرج اللوني P3، مما يضمن تجربة مشاهدة مذهلة مع مرئيات سلسة وألوان زاهية وتفاصيل لا تصدق. تم تصميم هاتف HUAWEI nova 9 SE وفقًا لنفس المعايير الجمالية التي أتى بها الهاتف السابق في نفس العائلة، يتميز الهاتف بإطارات رفيعة للغاية يبلغ سمك كل منها 1.05 مم فقط وجسم فائق النحافة يبلغ سمكه 7.94 مم فقط [4]. علاوة على ذلك، توفر وحدة الكاميرا في Star Orbit Ring انكسارًا لامعًا يشبه النجوم يبرز الأسلوب المصقول للجهاز.

ويأتي هاتف HUAWEI nova 9 SE أيضًا مزودًا بالعديد من تجارب تدوين مقاطع الفيديو الإبداعية. يدعم الهاتف الذكي ميزة التسجيل الأمامي / الخلفي المستمر، والذي يتيح للمستخدمين التصوير بسلاسة من وجهات نظر مختلفة وحفظ اللقطات كملف واحد. توجد أيضًا ميزة تسجيل الفيديو مزدوج العرض، والتي تتيح للمستخدمين استخدام كل من الكاميرات الأمامية والخلفية لتسجيل منظورين في آنٍ واحد في مقطع فيديو واحد. بدلاً من ذلك، يمكنهم أيضًا وضع لقطة مكبرة ولقطة ذات زاوية عريضة في وقت واحد. يجعل هاتف HUAWEI nova 9 SE عملية تحرير الفيديو بسيطة بفضل ميزة الفيديو الهجين – Hybrid Video والبحث عن الصور [5] وإنشاء الفيديو بنقرة واحدة. علاوة على ذلك، مع تطبيق Petal Clip [6]، يمكن للمستخدمين الاختيار بسهولة من بين مجموعة متنوعة من قوالب وموضوعات الفيديو قبل نشر مدونات الفيديو الخاصة بهم على وسائل التواصل الاجتماعي في أي وقت من الأوقات.

مع واجهة المستخدم EMUI 12، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجربة سلسة حتى بعد استخدام الجهاز لفترة طويلة. تتيح علامة التبويب Device+ في لوحة التحكم للمستخدمين التحكم بسهولة أو إعداد التعاون متعدد الأجهزة مع الأجهزة الأخرى. بفضل ميزة One Hop Connection عبر اتصالات المجال القريب [7] (NFC)، يمكن لهاتف HUAWEI nova 9 SE الاقتران بأجهزة هواوي الأخرى مباشرةً؛ يمكن إنشاء التعاون عبر الأجهزة بنقرة بسيطة. يمكن عرض الشاشة لاسلكيًا أو عكسها إلى تلفاز HUAWEI Vision [8]، والتي توفر رؤية موسعة مثالية للأفلام والألعاب. عند إقران هاتف HUAWEI nova 9 SE مع ساعة ذكية من هواوي أو مكبر صوت [9] أو تلفاز HUAWEI Vision، تكون التجربة بديهية وسهلة. مع نظام الملفات الموزعة [10]، يتيح هاتف HUAWEI nova 9 SE للمستخدمين الوصول إلى الملفات من جهاز الحاسوب. علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين إرسال الملفات بين الهاتف الذكي وأجهزة هواوي الأخرى عبر خاصية Huawei Share، أو نقل مكالمات MeeTime إلى تلفاز HUAWEI Vision [11] والتحدث مع ما يصل إلى أحد عشر طرفًا في وقت واحد من خلال الاستفادة من الشاشة الكبيرة والكاميرا ومكبرات الصوت [12].

وتم تصميم عائلة هواتف HUAWEI nova 9 لأجيال الشباب، حيث تقدم هواتف ذكية عالية الجودة ومصممة جيدًا ومجهزة بميزات رئيسية، ولكن بسعر تنافسي. يأتي هاتف HUAWEI nova 9، سلف هاتف HUAWEI nova 9 SE، بسعر أعلى يبلغ 1599 ريالا سعوديا من الهاتف الذي تم إطلاقه حديثًا، وقد حقق نجاحًا فوريًا واستحوذ على قلوب المستهلكين. ظهر الهاتف لأول مرة بألوان جديدة تمامًا - اللون رقم 9. كما أنه يتميز بكاميرا فائقة الرؤية بدقة 50 ميجابكسل مع ميزات مبتكرة لتدوين مقاطع الفيديو مثل ميزة التسجيل الأمامي / الخلفي المستمر، وتسجيل الفيديو بدقة 4K، و AIS (ميزة تثبيت الصورة المدعمة بالذكاء الاصطناعي)، مما يسمح للمستخدمين بالتقاط لقطات عالية الدقة لأنفسهم أثناء حديثهم إلى الكاميرا أو عند تدوين مقاطع فيديو. بالإضافة إلى العديد من الميزات الرائعة التي جعلته يبرز من بين الحشود.

ويتوفر متجر AppGallery الموثوق به والمبتكر وسهل الاستخدام والآمن على كلا الهاتفين حيث يمكن للمستخدمين التنقل بسهولة واستكشاف وإيجاد وتنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة.

السعر والتوافر

يتوفر هاتف HUAWEI nova 9 SE بثلاثة ألوان متلألئة – Crystal Blue، Pearl White [13]، و Midnight Black في أسواق المملكة العربية السعودية من 28 مارس بسعر 1199 ريالا سعوديا من منصات هواوي عبر الإنترنت بالإضافة إلى تجار التجزئة المعتمدين.

[1] 66 واط هي أقصى طاقة شحن ولا يمكن الوصول إليها إلا عند استخدام شاحن وكابل 66W HUAWEI SuperCharge المخصص.

[2] يمكن للكاميرا الخلفية الرئيسية التقاط صور بحد أقصى 108 ملايين بكسل تحت وضع الدقة العالية. يرجى الرجوع إلى التجربة الفعلية.

[3] بيانات الشحن وعمر البطارية بناءً على نتائج اختبارات مختبر هواوي وظروف الاختبار. قد يختلف الأداء الفعلي بسبب الاختلافات في تكوين المنتج الفردي وإصدارات البرامج وظروف التطبيق والعوامل البيئية. جميع البيانات تخضع للاستخدام الفعلي.

[4] قد يختلف الحجم والوزن الفعليان حسب التكوين وعملية التصنيع وطريقة القياس، يرجى الرجوع إلى المنتج الفعلي.

[5] سيتم تمكين الميزة في تحديث HOTA في المستقبل.

[6] الميزات التي سيتم تمكينها عن طريق تحديث Petal Clip في المستقبل.

[7] هذه الميزة غير مدعومة في أمريكا اللاتينية لأن NFC غير مدعوم.

[8] يجب أن يتم تمكين Wi-Fi في الأجهزة وأن تكون على نفس الشبكة.

[9] يتم دعم بعض المتحدثين فقط. بالنسبة إلى الطرز المدعومة المحددة، يرجى الاتصال بخدمة عملاء هواوي.

[10] يحتاج الجهاز إلى تسجيل الدخول إلى نفس حساب هواوي، مع تشغيل Bluetooth ومفتاح «تصفح الملفات متعدد الأجهزة». لمزيد من المعلومات حول طرازات الأجهزة وإصدار البرامج التي تدعم هذه الميزة، يرجى الاتصال بخدمة عملاء هواوي.

[11] يتطلب من الأجهزة تسجيل الدخول إلى نفس حساب هواوي، وتمكين Wi-Fi و Bluetooth، وأن تكون على نفس الشبكة. بالنسبة إلى الطرز المدعومة المحددة، يرجى الاتصال بخدمة عملاء هواوي.

[12] قد تختلف دقة مكالمات الفيديو من MeeTime وفقًا لظروف الشبكة. يدعم MeeTime حاليًا المكالمات حتى 12 طرفًا. قد تشترك إصدارات البرامج المختلفة والأجهزة المختلفة في واجهات وتجارب مختلفة. يرجى الرجوع إلى التجربة الفعلية. بالنسبة إلى الطرز المدعومة المحددة، يرجى الاتصال بخدمة عملاء هواوي.

[13] لا يتوفر لون Pearl White في مناطق معينة. يرجى التكيف وفقًا للوضع الفعلي.