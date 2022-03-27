وقعت جمعية البر بجدة اتفاقية تعاون مع مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر، في إطار حرص الطرفين على العمل التكاملي بما يحقق أهداف الطرفين في خدمة الإعلام الخيري والاضطلاع بمسؤولياتهما الاجتماعية والإعلامية التي تخدم المجتمع.

وقال الرئيس التنفيذي للجمعية المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي: «إن توقيع مثل هذه الاتفاقيات سيساهم بلا شك في دعم العمل الخيري ونشر ثقافته في المجتمع بما يؤدي إلى الارتقاء بالأنشطة والبرامج التي تقدمها الجمعية لمختلف شرائح المجتمع، خاصة وأن القطاع غير الربحي بمخرجاته الاجتماعية والتطوعية أصبح ركناً أصيلاً من أركان التنمية وهو أحد المستهدفات البارزة في رؤية المملكة ومشروعها التنموي».

وأضاف «حكمي» أن مجلس إدارة جمعية البر وجهازها التنفيذي يدركون الأدوار الفاعلة المنوطة بالإعلام الخيري ودوره المحوري في دعم أهداف الجمعية الإستراتيجية، لذا جاء توقيع هذه الاتفاقية مع «عكاظ» بهدف الارتقاء بالرسالة الإعلامية باعتبارها رافعة تدعم الخدمات الاجتماعية.

من جهته، رحب مدير عام شركة التأثير الفعال الوكيل الحصري لمؤسسة عكاظ للصحافة والنشر الأستاذ عبدالله إبراهيم زيدان بتوقيع المذكرة، مبيناً أهمية التعاون الإعلامي والإعلاني مع القطاع غير الربحي الذي يستهدف المزاوجة بين الرسالة الإعلامية وتعزيز الخدمات الاجتماعية وتأصيل ثقافة العمل الخيري والتطوعي في الوعي الجمعي، وتكريس الدور الإعلامي في هذا الجانب، مؤكداً أن القطاع الإعلامي هو جزء مكمل لمختلف القطاعات سواء الحكومي منها أو قطاع الأعمال أو القطاع الثالث غير الربحي، مؤكداً حرص «عكاظ» على توقيع مثل هذه الشراكات التزاماً منها بالإستراتيجيات الإعلامية ودور الإعلام في دعم المشروع النهضوي في بلادنا والذي أصبحت الجمعيات الأهلية جزءاً منه في ظل خارطة واضحة رسمتها رؤية المملكة التنموية 2030.