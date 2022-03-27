اعتمد مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد بن جابر القحطاني خطة التطوع الصحي خلال شهر رمضان المبارك لبرنامج سواعد الصحة والذي يهدف لمساندة المرافق الصحية، وتقديم أفضل الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام. وتضمنت الخطة تمركز المتطوعين والمتطوعات في المنافذ المهمة (المطار- ميقات قرن المنازل على طريق السيل- ميقات وادي محرم على طريق الهدا). وأشار المتحدث باسم الشؤون الصحية سراج الحميدان أن الخطة تهدف إلى استقطاب المتطوعين للمساهمة مع الكوادر الصحية في تقديم أفضل الخدمات من خلال البرامج التوعوية والعلاجية والوقائية والخدمات المساندة، لافتا أنه تم فتح الفرص التطوعية على منصة «التطوع الصحي» لاستقطاب المتطوعين. وقال الحميدان: إن الإعداد للخطة بدأ مبكرا من خلال الاجتماع بين إدارة التطوع الصحي وإدارة البرامج الصحية لوضع المستهدفات اللازمة لإنجاح البرنامج من بداية رمضان وحتى نهايته، مؤكدا أن التنسيق أيضا مستمر مع بعض القطاعات الحكومية الأخرى والجهات غير الربحية في إطار تضافر الجهود، والعمل على كل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام من الزوار والمعتمرين. تجدر الإشارة إلى أن الطائف تعتبر المنفذ الشرقي لمكة المكرمة، ويوجد بها ميقات قرن المنازل، وميقات وادي محرم، إضافة إلى المطار، كما ترتبط بطرقات سريعة تربطها بالرياض-الشرقية-المنطقة الجنوبية.