أنهت أمانة عسير وبلدياتها حصر مظلات السيارات العشوائية المخالفة وذلك تمهيداً لإزالتها والتي تجاوزت 700 مظلة مخالفة، بهدف الحد من ظاهرة انتشار المظلات العشوائية والمخالفة من خلال حصر شامل قام به المراقبون الميدانيون لتلك الظاهرة بمدن ومحافظات المنطقة، والتي تُعد مخالفة توجب الغرامة المالية والعقوبات المنصوص عليها نظاما في ظل انتشارها العشوائي والمخالف على الأرصفة والأراضي بالشوارع وداخل الأحياء السكنية، تماشياً مع التعليمات التي تنص بإزالة تلك المظلات المخالفة والتجاوزات.

وأكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن تلك الخطوة جاءت لمعالجة وضع المظلات العشوائية نظرا لخطورتها على مرتادي الطرقات جراء سقوطها أو سقوط أجزاء منها، إضافة إلى أهمية تنظيم وتقنين وضع تلك المظلات بما يتوافق مع اللوائح والتعليمات حفاظاً على الممتلكات العامة والخاصة ومما ستنعكس بالشكل الإيجابي على المشهد الجمالي للمدن ومحافظات المنطقة. يُذكر أن هذه الحملة جاءت ضمن أعمال مبادرة معالجة التشوه البصري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، حيث تقوم الأمانة بجولات ميدانية بمشاركة الجهات ذات العلاقة، لرصد وتحسين أي مظهر سلبي، ومعالجة العشوائيات في أحياء وشوارع مدن ومحافظات المنطقة.