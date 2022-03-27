استعادت أمانة محافظة جدة 17 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية بنطاق بلدية أم السلم وذلك بعد رصد عدد من الأسوار والبتر الخرسانية العشوائية أنشأها مخالفون، حيث اتخذت الفرق الميدانية حيالها الإجراءات النظامية بالإزالة الفورية، فيما يأتي ذلك ضمن جهود الأمانة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، في إطار الجولات الرقابية للحد من المخالفات داخل الأحياء السكنية وفي المناطق الطرفية.

وأوضح رئيس بلدية أم السلم الفرعية المهندس إبراهيم محمد الفقيه أن أعمال الرقابة في النطاق أسفرت عن إزالة تعديات على أراضٍ حكومية عبارة عن 23 من الأسوار والإنشاءات العشوائية بحي «الحرازات»، والتي أقيمت بلا مستمسكات شرعية، حيث جرى إزالتها واتخاذ الإجراءات النظامية حيال جميع المواقع المخالفة.

وتؤكد أمانة جدة مواصلة جهودها الرقابية في الأحياء كافة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، مثمنة دور السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات البلدية من خلال الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو بالاتصال بمركز البلاغات 940.