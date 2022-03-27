انطلقت اليوم (الأحد) في مدارس المرحلتين الابتدائية والمتوسطة اختبارات قياس مهارات الطلبة في المواد الأساسية تحت مسمى (اختبار مهاراتي). وأوضحت وزارة التعليم أن هذه الاختبارات تهدف إلى قياس مهارات ومعارف الطلبة في المواد الأساسية، وهي مواد: (لغتي والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية)، وذلك من أجل تحفيزهم لإتقانها وتعزيز مهاراتهم فيها، مؤكدة في الوقت ذاته أنها ستساعد في تحديد جوانب القوة والضعف لديهم وتجويد نواتج التعليم. وسيكون أداء الاختبارات في مدارس المرحلتين الابتدائية والمتوسطة بشكل حضوري وعلى مدى الأيام الأربعة القادمة بواقع ساعة ونصف الساعة لكل اختبار، بحيث يبدأ مع بداية الحصة الثانية من كل يوم دراسي وبشكل إلكتروني يتضمن مادة أو مادتين.