نفذت 1522 مدرسة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة حملة السلامة المرورية لأجل نشر الوعي بأهمية السلامة المرورية في المجتمع التعليمي، واستهدفت الحملة 388 ألف طالب وطالبة في مدارس المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، من خلال تنفيذ أولى الحملات الإعلامية في الفصل الدراسي الثالث والتي تهدف لنشر السلامة المرورية وتعزيزها بمحتوى تدريبي نوعي، والوصول لشراكات مجتمعية مؤثرة في التوعية والتثقيف بأهمية السلامة المرورية مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، وتعزيز الجانب التطوعي لدى الطلاب والطالبات في المشاركة وتبني فعاليات توعوية وتثقيفية ومجتمعية، واستثمار أوعية النشاط المختلفة لاكتساب وتعزيز قيم ومبادئ السلامة المرورية والقيادة الآمنة وآثارها في الحد من الحوادث وما تنتجه من إعاقات دائمة وخسائر في الأرواح.