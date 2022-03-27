قدمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة، خدماتها الطبية لـ544 مستفيدا، خلال المدة من 2 حتى 8 مارس 2022.
وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 151 مريضا، وعيادة الطوارئ 12 فردا، وعيادة الباطنية 99 مستفيدا، وعيادة الصحة الإنجابية 8 حالات، وقسم الإحالة الطبية شخصان، كما تم صرف الأدوية لـ271 شخصا، فيما راجع قسم الجراحة والتضميد شخص واحد، وقسم التوعية والتثقيف 6 مستفيدين. وفي الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 80 مريضا، وجرى تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات.
وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 151 مريضا، وعيادة الطوارئ 12 فردا، وعيادة الباطنية 99 مستفيدا، وعيادة الصحة الإنجابية 8 حالات، وقسم الإحالة الطبية شخصان، كما تم صرف الأدوية لـ271 شخصا، فيما راجع قسم الجراحة والتضميد شخص واحد، وقسم التوعية والتثقيف 6 مستفيدين. وفي الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 80 مريضا، وجرى تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات.