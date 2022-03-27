أكدت وزارة التعليم على المدارس الثانوية، ضرورة إجراء اختبارات الدور الثاني للطلاب والطالبات المكملين والمتغيبين والمتغيبات في الفصل الثاني بعذر وبدون عذر في نظام المسارات بالصف الأول الثانوي، اعتباراً من اليوم (الأحد) ولمدة خمسة أيام متواصلة. وشددت الوزارة، على ضرورة إكمال إدخال درجات المتغيبين بعذر عن الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية من الصف الثالث حتى السادس والمرحلتين المتوسطة والثانوية (نظام المسارات) واستلام طلبات التعديل على درجات الفصل الدراسي الثاني في موعد أقصاه الخميس القادم الموافق للثامن والعشرين من شعبان الحالي.