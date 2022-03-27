أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 14/‏‏ 8/‏‏ 1443هـ، الموافق 17/‏‏ 3/‏‏ 2022 حتى 20/‏‏ 8/‏‏ 1443هـ الموافق 23/‏‏ 3/‏‏ 2022، عن ضبط 13801 مخالف؛ منهم 7953 مخالفاً لنظام الإقامة، و4023 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و1825 مخالفاً لنظام العمل.وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 175 شخصاً؛ 61% منهم يمنيو الجنسية، و28% إثيوبيو الجنسية، و11% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 45 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج السعودية. وتم ضبط 16 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 103570 وافداً مخالفاً؛ منهم 90931 رجلاً، و12639 امرأة. وتمّت إحالة 90649 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1973 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 8786 مخالفاً.وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.