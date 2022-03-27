نفذ حُكم القتل تعزيراً في عبدالله بن طاهر المرغلاني - سعودي الجنسية -، لإقدامه على قتل ابنته وذلك بطعنها بسكين عدة طعنات، وإشهار السكين على جدة المجني عليها، مما تسبب في وفاتها. وأوضح بيان أصدرته وزارة الداخلية أمس (السبت) أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه ولبشاعة هذه الجريمة تم الحُكم بقتله تعزيراً وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجاني بمحافظة جدة. كما تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا في جدة على محمد بن عبده بن أحمد درويش - سعودي الجنسية -، لإقدامه على خطف فتاتين وفعل الفاحشة بهما بالقوة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بما نسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت بما نسب إليه ولشناعة ما أقدم عليه فقد تم الحُكم بقتله تعزيراً، وأيد الحُكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه وتم تنفيذ الحُكم أمس.