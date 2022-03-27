أصدرت وزارة الداخلية أمس بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في محافظة حفر الباطن، تبين فيه إقدام صالح بن عواد بن معيض الذراعي الظفيري - سعودي الجنسية - على قتل والدته وشقيقته ـ سعوديتي الجنسية ـ وذلك بإطلاق النار عليهما.وأوضحت الوزارة أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولبشاعة هذه الجريمة تم الحكم بقتله تعزيراً، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وقد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجاني صالح بن عواد بن معيض الذراعي الظفيري أمس، بتاريخ 23 /‏ 8 /‏ 1443 الموافق 26/‏03/‏2022 بمحافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية.ووزارة الداخلية إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام المولى عز وجل في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.