كان يحلم شيخ مجيب الرحمن باستقلال بنغلاديش وحقق حلمه من خلال كفاحه المتواصل طوال حياته وقيادته التي لا هوادة فيها وتضحياته غير المحدودة وزعامته الباسلة للفوز بحرب استقلال استمرت تسعة أشهر. برز أول رئيس لبنغلاديش كأب الشعب وأصبح مرادفًا لبنغلاديش. يحتفل الشعب بالذكرى المئوية لميلاد والده أثناء الفترة 2020-2022م.- 1920م: ولد شيخ مجيب الرحمن 17 مارس 1920م في قرية تونغي بارا التابعة لمديرية غوبال غنج، والده شيخ لطف الرحمن ووالدته شيخة سايرة خاتون.- 1946م: انتخب أميناً عاماً لاتحاد طلاب الكلية الإسلامية.- 1948م: في 23 فبراير قام باحتجاج عفوي.- 1952م: في 16 فبراير بدأ إضرابًا عن الطعام في السجن استمر لمدة 11 يومًا لإعلان اللغة البنغالية لغة الدولة.- 1953م: انتخب أميناً عاماً لرابطة عوامي الإسلامية.- 1954م: فاز في الانتخابات الأولى في شرق البنغال وأدى اليمين كوزير للتنمية التعاونية والزراعية في حكومة الإقليم الجديدة.- 1966م: في 5 فبراير قدم برنامجه التاريخي المكون من ست نقاط والمعروف باسم «ميثاق الحرية للشعب البنغالي».- 1968م: تم رفع قضية فتنة أغارتالا مؤامرة ضد شيخ مجيب الرحمن.- 1969م: أطلق سراحه على استمرار ضغوط الجمهور. ونال شيخ مجيب لقب «بانغاباندو» في حفل استقبال لملايين الطلاب والجماهير.- 1970م: فازت رابطة عوامي في الانتخابات العامة والانتخابات الإقليمية فوزا ساحقا بقيادة بانغاباندو شيخ مجيب الرحمن.- 1971م: منع بانغاباندو شيخ مجيب الرحمن من تشكيل الحكومة. وفي خطابه التاريخي أمام الملايين من الناس 7 مارس دعا مواطنيه إلى اتخاذ جميع الاستعدادات لحرب تحرير واستقلال بنغلاديش. حصل هذا الخطاب الملهم لاحقًا على اعتراف اليونسكو كجزء من التراث الوثائقي العالمي.- في منتصف ليلة 25 مارس أعلن شيخ مجيب الرحمن استقلال بنغلاديش في الساعات الأولى من يوم 26 مارس. وبعد الإعلان مباشرة ألقي القبض عليه وأخذ إلى السجن.- في 10 أبريل: تم تشكيل أول حكومة لجمهورية بنغلاديش الشعبية، وانتخبت الجمعية الشعبية بانغاباندو شيخ مجيب الرحمن رئيسا. بعد تسعة أشهر من الحرب تم تحرير بنغلاديش 16 ديسمبر 1971م.- 1972م: أطلق سراحه 8 يناير 1972م. وعاد إلى بنغلاديش عبر لندن ودلهي 10 يناير 1972م. وفي 12 يناير تولى بانغاباندو شيخ مجيب الرحمن منصب رئيس وزراء حكومة بنغلاديش وبدأ إعادة إعمار بلد مزقته الحرب. في غضون ثلاث سنوات ونصف وضع بانغاباندو أسس «البنغال الذهبي».- 1973م: منح مجلس السلام العالمي جائزة «Julio Curie» للسلام لبانغاباندو شيخ مجيب الرحمن لمساهمته في السلام العالمي 23 مايو.- 1974م: تلقت بنغلاديش اعترافًا عالميًا بأن أصبحت العضو رقم 136 في الأمم المتحدة 17 سبتمبر. وفي 25 سبتمبر، في الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة ألقى شيخ مجيب الرحمن كلمة أمام العالم باللغة البنغالية.- 1975م: اغتيل مهندس بنغلاديش أب الشعب بانغاباندو شيخ مجيب الرحمن. تحتفل بنغلاديش يوم 15 أغسطس بيوم الحداد الوطني وتتذكر أنبل وأعظم البنغاليين للأبد من خلال روحه وأيديولوجيته وشجاعته وحبه لأفراد شعبه.- 2020-22م: تحتفل بنغلاديش بالذكرى المئوية لميلاد أب الشعب باحترام وحب عميق من خلال أحداث مختلفة في جميع أنحاء العالم.