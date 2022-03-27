أدانت واستنكرت دول عربية وإسلامية وأوروبية ومنظمات إقليمية وعالمية، مواصلة مليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية التي تستهدف أراضي السعودية ومنشآتها الحيوية والمدنية، التي كان آخرها استهداف محطة لتوزيع المنتجات البترولية تابعة لشركة أرامكو في جدة، وخزانات تابعة للشركة الوطنية للمياه، ومحطة لتوزيع الكهرباء.وحثت الدول والمنظمات المجتمع الدولي، على اتخاذ موقف فوري لوقف هذه الأعمال المتكررة، ودعم الإجراءات والتدابير التي يتخذها التحالف العربي بقيادة السعودية لوقف استهداف المليشيات الإرهابية للأعيان المدنية.وأكدت، أن استهداف المنشآت النفطية في المملكة هو تهديد لأمن واستقرار الطاقة العالمية، ودعت لضرورة وقوف المجتمع الدولي بحزم أمام هذه الاعتداءات الممنهجة والمتكررة، والتضامن التام مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات دفاعية لردع هذا العدوان الحوثي.وقف الاعتداءاتأدانت المملكة المتحدة إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية عدداً من الطائرات المسيرة والمفخخة تجاه المنشآت الحيوية والمدنية بالسعودية.وأعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في تصريحٍ له أمس، عن إدانته وبشدة اعتداءات الحوثيين على المواقع الحيوية في المملكة، مؤكداً أن الاعتداءات تعرِّض حياة المدنيين للخطر ويجب أن تتوقف.تهديد للأمنأدانت فرنسا بأشد العبارات الهجمات التي نفذتها مليشيا الحوثي على المنشآت الحيوية والمدنية بالمملكة. وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان الليلة، أن هذه الهجمات تهدد أمن المملكة واستقرار المنطقة، مطالبةً بوقف هذه الهجمات، واستئناف المناقشات للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل تحت رعاية الأمم المتحدة.أعمال عدائيةأدان الاتحاد الأوروبي بشدة الهجمات التي شنتها مليشيا الحوثي بالصواريخ والطائرات المسيرة المفخخة لاستهداف البنية التحتية المدنية ومنشآت الطاقة في أنحاء مختلفة من السعودية، التي تم اعتراضها وتدميرها بنجاح من قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.وقال المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل بيتر ستانو: «إن السعودية استهدفت مرة أخرى بعدة طائرات مسيرة، والاتحاد الأوروبي يدين بشدة الهجمات في جدة وأماكن أخرى تبنتها جماعة الحوثي من اليمن، وتلك الهجمات على المدن والبنية التحتية المدنية غير مقبولة ويجب أن تتوقف». وأضاف: «الأعمال العدائية الأخيرة تزيد من خطر تصعيد الصراع في اليمن وتقوض الجهود الجارية لإنهاء الحرب».انتهاكٍ صارخٍأكدت مصر شجبها التام ورفضها المُطلق للأعمال الإرهابية لمليشيا الحوثي الإرهابية، ولأي عمل جبان يستهدف أمن واستقرار المملكة.وأعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان أمس، عن بالغ إدانتها واستنكارها لمواصلة مليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية التي تستهدف أراضي المملكة ومنشآتها الحيوية والمدنية، التي كان آخرها استهداف محطة لتوزيع المنتجات البترولية تابعة لشركة أرامكو في جدة، وخزانات تابعة للشركة الوطنية للمياه، ومحطة لتوزيع الكهرباء. وشدَّد البيان على خطورة مواصلة ميليشيا الحوثي هذه الأعمال العدائية، التي تُعد تهديداً جسيماً ومباشراً للأمن والاستقرار في المنطقة، ولسلامة إمدادات الطاقة؛ فضلاً عما تمثله من انتهاكٍ صارخٍ لمبادئ وقواعد القانون الدولي.تحدٍ واستخفافأعربت الإمارات، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة الأعيان المدنية، والمنشآت الاقتصادية والحيوية في عدد من المواقع في المملكة، من خلال صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار مفخخة. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولية الإماراتية أن استمرار هذه الهجمات لميليشيات الحوثي الإرهابية يُعد تحديا للمجتمع الدولي والمساعي المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، حاثةً المجتمع الدولي على اتخاذ موقف فوري لوقف هذه الأعمال المتكررة، ودعم الإجراءات والتدابير التي يتخذها التحالف العربي بقيادة المملكة لوقف استهداف الميليشيات الإرهابية للأعيان المدنية.تهديد للطاقةأدانت البحرين استمرار جماعة الحوثي الإرهابية في إطلاق الصواريخ البالستية والمسيرات المفخخة باتجاه المنشآت النفطية والمناطق المدنية في السعودية، مستنكرة بشدة استهداف محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. وقالت وزارة الخارجية البحرينية: «استهداف المنشآت النفطية في المملكة هو تهديد لأمن واستقرار الطاقة العالمية». وأكدت ضرورة وقوف المجتمع الدولي بحزم أمام هذه الاعتداءات الممنهجة والمتكررة. وأعربت البحرين عن تضامنها التام مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات دفاعية لردع هذا العدوان الحوثي.تخريب خطيرأعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف منشأتين نفطيتين في جدة وجازان بالمملكة.وعدَّت وزارة الخارجية القطرية في بيان، أمس، استهداف المنشآت النفطية والمرافق الحيوية عملاً تخريبياً خطيراً ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية، ومن شأنه التأثير على أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، مجددةً موقفها الثابت الرافض للعنف واستهداف المنشآت الحيوية مهما كانت الدوافع والأسباب.عمل بغيضأعرب رئيس فلسطين محمود عباس عن أشد عبارات الاستنكار والإدانة للعمل الإرهابي البغيض، ولكافة أشكال الأعمال العدائية والإجرامية التي تطال أمن واستقرارالسعودية، وتتعارض مع القوانين والأعراف الدولية والإنسانية والأخلاق.وأكد الرئيس الفلسطيني الوقوف والتضامن التام مع السعودية الشقيقة، في كل ما من شأنه منع هذه الاعتداءات الإرهابية، سائلا المولى -عز وجل- أن يحفظ السعودية ويسدد خطاها لما فيه خيرها وأمنها وازدهارها.تصعيد خطيرأدانت السودان بأشد العبارات استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق مسيرات مفخخة باتجاه مناطق المملكة، ما يمثل انتهاكاً صارخاً ويعرض حياة المدنيين والمنشآت المدنية للخطر.وعدَّت وزارة الخارجية السودانية، في بيان صادر عنها أمس، الهجمات بأنها تمثل تصعيداً خطيراً فى المنطقة، يتطلب اليقظة واتخاذ جميع التدابير اللازمة لردع هذه الجماعة الإرهابية.وأكدت السودان موقفها الثابت والداعم للسعودية ضد كل ما يعرض أمنها واستقرارها للخطر، في ظل استمرار هجمات الحوثيين، وعدم الالتزام بكل الوعود والعهود بالكف عن استهداف المنشآت الحيوية والمدنية.هجمات عدائيةأدانت الجزائر بشدة أمس الهجوم الإرهابي الذي استهدف السعودية. وذكر بيان صادر عن رئاسة جمهورية الجزائر أنه على إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف، أمس الأول، السعودية وألحق أضراراً ببعض المنشآت الاقتصادية تعرب الجزائر عن إدانتها للهجمات العدائية وتعبر عن تضامنها التام ووقوفها جنبا إلى جنب مع السعودية.تهديد للسلاموأدانت باكستان بشدة الهجمات التي شنتها مليشيا الحوثي بالصواريخ والطائرات المسيرة المفخخة لاستهداف البنية التحتية المدنية ومنشآت الطاقة في أنحاء مختلفة من السعودية.وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية، أمس، أن باكستان تدعو إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات التي تنتهك القانون الدولي وتهدد سلام وأمن السعودية والمنطقة.وجدد البيان دعم باكستان الكامل وتضامنها مع المملكة العربية السعودية ضد أي تهديد لسيادتها وسلامة أراضيها.استفزاز للمسلمينأدانت موريتانيا بأشد العبارات تكرار الهجمات الإرهابية الحوثية ضد المدنيين الأبرياء والمنشآت الاقتصادية بالمملكة.وأفادت وزارة الخارجية الموريتانية في بيان بثته وكالة الأنباء الموريتانية، أمس، أن هذه الهجمات على مدينة جدة، قرب الحرم المكي الشريف، تمثل عملاً إرهابياً خطيراً واستفزازاً لمشاعر مليار ونصف مليار مسلم في أنحاء العالم. وجددت موريتانيا في ذات البيان تأكيد تضامنها الكامل مع السعودية، ودعمها لحقها المشروع في حماية أراضيها وفي ضمان استقرار المنطقة وإمدادات الطاقة لصالح اقتصادات العالم.إضرار بالاقتصادأعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن استنكارها الشديد وإدانتها المطلقة للاعتداءات المتكررة التي تستهدف بها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدنيين الآمنين والأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية في المملكة، ومنها محاولتها استهداف محطة توزيع المنتجات البترولية بجدة، وإطلاقها عدداً من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة تجاه عدة مناطق في المملكة، التي تم اعتراضها وتدميرها. وعدَّت الأمانة العامة، في بيان أصدرته من مقرها بالعاصمة تونس أمس، أن هذه الاعتداءات جبانة لا تستهدف المدنيين وأمن المملكة واستقرار المنطقة فحسب بل إمدادات الطاقة والإضرار بالاقتصاد العالمي.جرائم إرهابيةأعربت رابطة العالم الإسلامي عن إدانتها واستنكارها الهجمات العدائية التي نفَّذتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، تجاه عددٍ من المنشآت المدنية والاقتصادية الحيوية في عددٍ من مناطق المملكة.وندَّد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد العيسى بمواصلة الميليشيا الحوثية جرائمها الإرهابية الممنهجة، باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، مستغلةً التزام التحالف العربي بقيادة المملكة بالقيم والمبادئ الأخلاقية، وبالقانون والأعراف الدولية، والتزام قيادة التحالف بتلك القيم في سياق ما يلزم من الحكمة في التعامل مع هذه العمليات الإرهابية.