أكد مدير عام الطرق بمنطقة مكة المكرمة المهندس خالد العتيبي، أن طريق جدة - مكة المكرمة المباشر يعد من المشاريع الإستراتيجية والحيوية لخدمة المعتمرين والحجاج، ويحقق الربط المباشر بين مطار الملك عبدالعزيز بجدة والطريق الدائري الرابع بمكة المكرمة، ويختصر وقت الوصول إلى 30 دقيقة، كما يخفف الازدحام المروري على طريق الحرمين وطريق جدة - مكة المكرمة، ويحسن الحركة داخل جدة، إذ تبلغ السعة المرورية للطريق في كل اتجاه 1000 مركبة في الساعة، كما يخدم الطريق محطة توزيع جدة الشمالية.وعن طول الطريق، أشار مدير عام الطرق بمكة المكرمة، أنه يبلغ (65.525) كلم يبدأ من تقاطع حي النزهة بمحافظة جدة (المطار) حتى الدائري الرابع بالعاصمة المقدسة، ويتم تنفيذ الطريق بـ4 مسارات في كل اتجاه مع جزيرة وسطية بعرض 16 مترا، وتبلغ نسبة الإنجاز الفعلية للمراحل الثلاث الجارية 85%، إذ تم تقسيم تنفيذ الطريق إلى أربع مراحل، الأولى بطول: 5.348، ويشمل تقاطعا واحدا (جسرين)، إضافة إلى معبري سيارات ونسبة الإنجاز 63.70%، وعدد التقاطعات بالمشروع 2، ويخدم أرامكو وحي بريمان ومبنى فرع الوزارة، والمرحلة الثانية، بطول 18.600 كلم ونسبة الإنجاز 78.43%، وعدد التقاطعات بالمشروع 2، الأول يستفاد منه لخدمة مستخدمي طريق جدة - مكة المباشر في حركة الدوران للخلف، والتقاطع الثاني لربط طريق بريمان - هدى الشام مع طريق جدة - مكة المباشر، والمرحلة الثالثة، بطول 26.950 كلم مع تنفيذ تقاطع مع طريق حدا - الجموم مع معبر جمال، وعدد 3 معابر سيارات، ونسبة الإنجاز 94.91% وعدد التقاطعات 1 لربط طريق حدا - الجموم بطريق جدة - مكة المباشر، أما المرحلة الرابعة، يبلغ طولها 12.075 كلم.