التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم (السبت)، وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مارسودي، وذلك على هامش منتدى الدوحة في نسخته العشرين.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى مناقشة عددٍ من الموضوعات التي تهم البلدين الشقيقين.

من جهة ثانية، أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بوزير خارجية جمهورية فرنسا جان إيف لودريان.

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أوجه تكثيف التنسيق والعمل الثنائي في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان في المنطقة والعالم.