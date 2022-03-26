نفذت وزارة الداخلية اليوم (السبت) حكم القتل قصاصاً على المدعو صالح بن عواد بن معيض الذراعي الظفيري - سعودي الجنسية - لقيامه بقتل والدته وشقيقته ـ سعوديتي الجنسية ـ وذلك بإطلاق النار عليهما.

وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولبشاعة هذه الجريمة تم الحكم بقتله تعزيراً، وأُيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وقد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجاني اليوم (السبت) بتاريخ 23 / 8 / 1443 الموافق 26/03/2022 بمحافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية.