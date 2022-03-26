شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في الجلسة الافتتاحية اليوم(السبت)، لمنتدى الدوحة تحت عنوان «التحول إلى العصر الجديد».

وشارك إلى جانب وزير الخارجية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وعضو مجلس الشيوخ الأمريكي رئيس لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للسلطة القضائية وليندسي غراهام، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.

وقال وزير الخارجية السعودي في مداخلته: «إن جائحة كورونا عززت أهمية العمل الدولي، وإنه لا يوجد تحد يمكن أن نواجهه بمفردنا بما في ذلك التحديات المناخية والاقتصادية أو جائحة أخرى، ولا يمكن تخطي هذه المسائل دون العمل مع بعضنا البعض».

وأشار وزير الخارجية إلى أن هناك عنصراً ناقصاً وهو الالتزام والمشاركة بين الدول في وضع الأجندة الدولية، وقال: «يجب أن نتأكد أن الأجندة تلبي حاجة الجميع وليس البعض فقط، ونحاول أن نعمل مع شركائنا على الساحة الدولية لنتحلى بفعالية أكبر لوضع الأجندة الدولية».

وأكد الأمير فيصل بن فرحان في مداخلته بشأن الأزمة الأوكرانية أن الطريقة المثلى للتعامل مع هذه الأزمة هي بتعزيز الحوار بين الطرفين للوصول إلى حلٍ سياسي، وإنهاء معاناة المدنيين.