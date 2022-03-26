نفذت وزارة الداخلية، اليوم (السبت)، حكم القتل تعزيراً في المدعو عبدالله بن طاهر المرغلاني -سعودي الجنسية- إثر إقدامه على قتل ابنته، وذلك بطعنها بسكين عدة طعنات، وإشهار السكين على جدة المجني عليها ما تسبب في وفاتها.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولبشاعة هذه الجريمة تم الحُكم بقتله تعزيراً، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وقد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجاني اليوم السبت 23 / 8 / 1443هـ بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.