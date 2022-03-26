نفذت وزارة الداخلية، اليوم (السبت)، حكم القتل تعزيراً في المدعو سعيد كريم محمد -ميانماري الجنسية- لقيامه باستدراج أطفال عدة وفعل فاحشة اللواط بهم بالقوة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحُكم بقتله تعزيراً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجاني اليوم (السبت) 23 / 8 / 1443هـ بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.