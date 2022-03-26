أعربت رابطة العالم الإسلامي عن إدانتها واستنكارها الهجمات العدائية التي نفَّذتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، تجاه عددٍ من المنشآت المدنية والاقتصادية الحيوية في عددٍ من مناطق المملكة.

وندَّد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين، الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بمواصلة الميليشيا الحوثية جرائمها الإرهابية الممنهجة، باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، مستغلةً التزام التحالف العربي بقيادة المملكة بالقيم والمبادئ الأخلاقية، وبالقانون والأعراف الدولية، والتزام قيادة التحالف بتلك القيم في سياق ما يلزم من الحكمة في التعامل مع هذه العمليات الإرهابية، وحرصاً على إنجاح المشاورات بين الأشقاء اليمينيين التي دعا لاستضافتها مؤخراً مجلس التعاون لدول الخليج العربية، محذَّراً من محاولات تلك الميليشيا الإرهابية المتعمدة والمتكررة لاستهداف أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم.

وجدَّد معاليه باسم رابطة العالم الإسلامي ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، التضامنَ الكاملَ مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءاتٍ لحفظ أمنها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.