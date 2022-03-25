فيما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الجمعة)، تدمير الدفاعات السعودية مسيّرات حوثية مفخخة أطلقتها المليشيا باتجاه المنطقة الجنوبية، توعد التحالف المليشيا بأنه يرصد ويراقب مصادر الأعمال العدائية. وقال التحالف: «ما زلنا نمارس ضبط النفس ونحتفظ بحق الرد في التوقيت المناسب». ودمرت الدفاعات صاروخا باليستيا أطلق نحو جازان.وحذر التحالف من محاولة مليشيا الحوثي الإرهابية إفشال المشاورات المقررة في 29 مارس الجاري بين الأطراف اليمنية بدعوة من مجلس التعاون الخليجي.ونوه في بيان باستمرار الأعمال العدائية الحوثية، مؤكدا أن المليشيا تواصل تهديد الأمن الإقليمي والدولي. وشدد على دعمه الموقف الخليجي لإنجاح مشاورات الرياض على الرغم من محاولة الحوثيين إفشالها.وأفاد المتحدث باسم التحالف بأن المحاولات العدائية تعمدت استهداف أعيان مدنية ومنشآت للطاقة، وبأن استمرار الأعمال العدائية الحوثية يهدد الأمن الإقليمي والدولي.وشدد المتحدث على أن التحالف يدعم الموقف الخليجي والدولي لإنجاح المشاورات اليمنية، في حين أن الحوثيين يسعون لإفشالها.وأدانت مملكة البحرين واستنكرت بشدة إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية عددا من الطائرات المسيرة والمفخخة تجاه السعودية، في عمل إرهابي جبان يستهدف حياة المدنيين والأعيان المدنية ومصادر الطاقة في المملكة.وأوضحت وزارة الخارجية البحرينية في بيان أنها تشيد بجاهزية ويقظة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرات المسيرة. وأكدت وقوفها مع السعودية وتضامنها التام معها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ضد هذه الاعتداءات المتعمدة والممنهجة التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني.