أدانت واستنكرت جمهورية جيبوتي بشدة اعتداءات المليشيات الحوثية الإنقلابية في اليمن تجاه الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية في مناطق عدة من المملكة العربية السعودية واعتبرتها تصعيدا يستهدف إفشال دعوة مجلس التعاون الخليجي للمشاورات اليمنية - اليمنية في الرياض ومحاولة لإبقاء اليمن والمنطقة في حالة من عدم الاستقرار.

كما أهابت جمهورية جيبوتي على لسان سفيرها في الرياض عميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة بالمجتمع الدولي ومنظماته المختصة ضرورة اتخاذ موقف حازم وفاعل تجاه هذه الاعتداءات؛ مشيرا إلى أن أمن واستقرار المنطقة قضية تعني جمهورية جيبوتي وكافة دول المنطقة بل والعالم أجمع كون البحر الأحمر يمثل شريانا اقتصاديا عالميا، وأكد في بيان الإدانة حق التحالف باتخاذ ما يراه مناسبا لردع هذه الاعتداءات والتعامل معها وفق القوانين والأعراف الدولية.