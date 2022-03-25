أدانت مملكة البحرين واستنكرت بشدة إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية عددا من الطائرات المسيرة والمفخخة تجاه المملكة العربية السعودية، في عمل إرهابي جبان يستهدف حياة المدنيين والأعيان المدنية ومصادر الطاقة في المملكة.

وأوضحت وزارة الخارجية البحرينية في بيان أنها تشيد بجاهزية ويقظة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرات المسيرة، كما تؤكد وقوف مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وتضامنها التام معها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ضد هذه الاعتداءات المتعمدة والممنهجة التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني.