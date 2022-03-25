بدأت أمانة منطقة عسير باستقبال طلبات الراغبين في الاستفادة من خدمات المتاجر المتنقلة بأبها وذلك عبر منصة بلدي. وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن أمانة المنطقة نجحت في إنشاء أول حاضنة نموذجية للمتاجر المتنقلة على مستوى المملكة في حديقة المشهد بأبها، التي خصصت للمشاريع الصغيرة، وخدمة الباعة، والأسر المنتجة، داعياً جميع الراغبين في الاستفادة من خدمات المتاجر المتنقلة إلى المبادرة والتسجيل عبر منصة بلدي على الرابط التالي: https://balady.gov.sa//Services/?id=354، مبيناً أن تلك المبادرة جاءت بهدف خدمة الباعة والأسر المنتجة من المواطنين والمواطنات بما يضمن احتضانهم في مواقع محددة ومكتملة الخدمات، ليتمكن المستفيدون من عرض منتجاتهم بكل يسر وسهولة.