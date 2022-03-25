حصلت جامعة الملك خالد على الاعتماد البرامجي من هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي (اعتماد)، وذلك لـ11 برنامجاً أكاديميّاً.

ورفع وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور مرزن الشهراني شكره لرئيس الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، وعمادة التطوير الأكاديمي والجودة والكليات، على تحقيق هذا الإنجاز، وعلى الجهود المبذولة في تطبيق معايير الاعتماد البرامجي.

من جانبه أوضح عميد عمادة التطوير الأكاديمي والجودة الدكتور سالم القرني أن البرامج الحاصلة على الاعتماد البرامجي تتمثل في دكتوراه الإدارة والإشراف التربوي بكلية التربية، وماجستير مناهج وطرائق تدريس العلوم بكلية التربية، وماجستير الكيمياء بكلية العلوم، وماجستير السنة وعلومها بكلية الشريعة وأصول الدين، وماجستير أصول الفقه بكلية الشريعة وأصول الدين، إضافة إلى بكالوريوس المحاسبة بكلية الأعمال، وبكالوريوس المختبرات الإكلينيكية بكلية العلوم الطبية التطبيقية بأبها، وبكالوريوس العلاج الطبيعي بكلية العلوم الطبية التطبيقية بأبها، وبكالوريوس الأشعة التشخيصية بكلية العلوم الطبية التطبيقية بأبها، وبكالوريوس الكيمياء بكلية العلوم، وبكالوريوس اللغة الإنجليزية بكلية اللغات والترجمة.